الجيش اللبناني يعلن تحرير المخطوف السعودي واعتقال خاطفيه

2023/05/30 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، الثلاثاء، أن مديرية المخابرات في قيادة الجيش قد تمكنت من تحرير المخطوف السعودي، مشاري المطيري، وتوقيف خاطفيه، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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