2023/05/31 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدران أمنيان لوكالة رويترز بمقتل خمسة عناصر من جماعة فلسطينية مسلحة في انفجار خلال الليل على الحدود اللبنانية السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عناصر من جماعة فلسطينية موالية للنظام السوري داخل الحدود اللبنانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عناصر من جماعة فلسطينية موالية للنظام السوري داخل الحدود اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).