"تعاون وثيق" بين البلدين.. تفاصيل إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية

2023/06/03 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش المصري السبت أن "عنصر أمن" مصريا قتل وكذلك ثلاثة عناصر "من قوة التأمين الإسرائيلية" على الحدود بين البلدين

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