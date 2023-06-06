مصر.. توقعات التضخم بعد زيادة أسعار الوقود والسلع التموينية

2023/06/06 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع لرويترز، الثلاثاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سيعاود الارتفاع على الأرجح صوب مستويات قياسية في مايو، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع التموينية والمواد الغذائية.

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