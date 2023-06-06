“غير منصفة”.. لجنة نيابية تكشف حصة وزارتي الزراعة والموارد من الموازنة

2023/06/06 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بينت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، نسبة وزارتي الزراعة والموارد المائية من مشروع قانون الموازنة المالية، وفيما عدت هذه النسبة “غير منصفة”، وجهت طلباً للحكومة.

وقال عضو اللجنة، رفيق هاشم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي في مشروع الموازنة المالية للسنوات الثلاث المُقبلة، غير منصفة ولم تعطٍ استحقاق هذا القطاع المهم”.

وأضاف: “تم تخصيص 25 مليار دينار لوزارتي الزراعة والموارد المائية، وهذا غير مجدي، باعتبار أن القطاع الزراعي ضامن للأمن الغذائي المستقبلي للدولة ويمثل أهمية بالغة بالعراق”.

وأوضح عضو لجنة الزراعة النيابية، أن “الحكومة الحالية مطالبة بالاهتمام بالمجال الزراعي لاسيما خلال السنوات المقبلة، باعتبار ان العراق يعاني كثيراً من هذا الملف في الاونة الأخيرة نتيجة قلة المياه وجفاف الأراضي وهجرة الفلاحين”.

وطالب النائب، السوداني، بـ”َضرورة الالتفات للقطاع الزراعي والموارد المائية، وضمان الاستحقاق المالي، والعمل على حل الازمات التي تواجه هذين القطاعين”.

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