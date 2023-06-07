بريطانيا تجرد كاميرات المراقبة الصينية من المواقع الحكومية الحساسة

2023/06/07 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مكتب مجلس الوزراء البريطاني، الثلاثاء، أنه سيطلب من إدارات الحكومة المركزية إزالة جميع معدات المراقبة التي تصنعها الشركات الصينية، بما في ذلك “داهوا” و”هيكفيجن”، من المواقع الحكومية الحساسة، في محاولة […]

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