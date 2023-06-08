2023/06/08 | 00:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اتهم نواب في البرلمان العراقي قوى سياسية بإخفاء مسودة الموازنة...

ظهرت المقالة الموازنة تفرش أوراقها على منضدة التسويات السرية..



والنواب يحتجون أولاً على المسلة.

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