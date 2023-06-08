السعودية تعلن بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع العراق الأسبوع المقبل

2023/06/08 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع جمهورية العراق الأسبوع المقبل.وقال الإبراهيم إن “حفل بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع جمهورية العراق […]

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