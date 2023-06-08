انطلاق مشروع يعتمد الزراعة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية

2023/06/08 | 14:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، انطلاق مشروع بالعراق يعتمد الزراعة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه “بالتعاون مع منظمة FAO … حلول مستدامة لمواجهة ازمة المناخ نعلن إطلاق مشروع ” تكيف الأسر الريفية في جنوب العراق مع ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ من خلال تمكين النساء كعوامل للتحول ومعالجة العلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه ” بدعم من الحكومة الكندية وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق (faw )”.

وأكد وزير البيئة، نزار ئاميدي، خلال كلمته في احتفالية اطلاق المشروع، أن “الهدف من هذا المشروع الذي يواكب التوجهات الوطنية العراقية هو تعزيز اجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وخاصة على المجتمعات الريفية التي تعتبر الاكثر هشاشة ولما لهذه التأثيرات من علاقة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي لهذه المجتمعات”.

وأضاف ئاميدي، أن “تنفيذ هكذا مشاريع تركز على اعتماد الزراعة الذكية مناخيا (CSA) وادخال تقنيات وآليات حديثة في الزراعة والري بالإضافة الى استخدام الطاقات المتجددة من خلال تصميم انظمة الري التي تعمل على الطاقة الشمسية والقيام بحملات توعية وتثقيف باستخدام اليات الزراعة المقاومة لتأثيرات التغيرات المناخية حيث ان هذه الفعاليات تنسجم مع توجهات العراق في وثيقة المساهمات الوطنية العراقية للتغيرات المناخية والتزامات العراق في اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر”.

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