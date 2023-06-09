2023/06/09 | 13:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار يربط الكثير من الكتل السياسية العراقية التي لها تأثير واضح على الحكومة العراقية مستقبل قضاء سنجار بتنفيذ اتفاقية سنجار التي تم توقيعها قبل ثلاث سنوات بين اربيل و بغداد.و يقف البعض من اهالي سنجار ضد تنفيذ اتفاقية سنجار و ذلك لعدم إشراكهم في الاتفاقية و قسم اخر من الاهالي مع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقية سنجار ملف منسي ام مهمل ؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقية سنجار ملف منسي ام مهمل ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).