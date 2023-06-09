السعودية وأمريكا تعلنان التوصل إلى هدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

2023/06/09 | 15:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية والولايات المتحدة، الجمعة، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم 10 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم.

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