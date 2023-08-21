تحالف الانبار الموحد: الصراع السني السياسي سينعكس سلبا على المحافظات

2023/08/21 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد القيادي في تحالف الانبار الموحد، محمد دحام، اليوم الاثنين، الصراع السني السياسي سينعكس سلبا على المحافظات، مبينا ان الحلبوسي لن يحصل على ماحصل عليه في انتخابات ٢٠٢١. وقال دحام في تصريح لايرث نيوز: إن “الحراك السني قبل الانتخابات هو حراك تحول من المنافسة الى الصراع وبدلا من اتخاذ الاليات الديمقراطية والرسمية للترويج […]

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