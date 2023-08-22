الإطاحة بـ 9 من تجار المخدرات في الديوانية والنجف الأشرف

2023/08/22 | 01:45 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن ، الإطاحة بـ 9 من تجار المخدرات في محافظتي الديوانية والنجف الأشرف، فيما القي القبض على مطلوب اخر بتهم الارهاب في بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمتابعة ميدانية حثيثة لملف المطلوبين للقضاء القت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4/ إرهاب) جاء القبض من خلال كمين محكم نفذته مفارز المديرية في احد مداخل محافظة بابل".وتابعت، انه " وبجهد استخباري امتاز بالسرعة والدقة تمكنت من خلاله مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة الى المديرية ذاتها من الاطاحة ب(6) متهمين يمارسون عمليات الاتجار والترويج للمواد المخدرة في مناطق متفرقة من مدينة الديوانية، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة (28) مخدرات، تم احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".ولفتت الى أن " مفارز المديرية بمحافظة النجف الاشرف استطاعت من القبض على ثلاثة من تجار المواد المخدرة بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات اخرى تستخدم في عملية التعاطي"، مبينة انه " تم تدوين أقوالهم بدائيا وقضائيا وايقافهم وفق احكام المادة (28) مخدرات من قانون العقوبات".