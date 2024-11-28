أوامر جديدة من بغداد بشأن الهجوم على مقر سرايا السلام بديالى

2024-11-28 13:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، عن صدور اوامر جديدة من بغداد بشأن حادثة الهجوم على مقر لسرايا السلام شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اوامر من جهات امنية عليا صدرت حول الهجوم على مقر سرايا السلام في ناحية كنعان شرق ديالى قبل اسبوع والذي تسبب في اصابة من 2-3 من حراسه بضرورة استكمال التحقيقات واعتقال المتورطين كافة ممن صدرت بحقهم اوامر قضائية".

واضاف، أن" الاوامر تضمنت التشديد في فرض القانون ومواجهة اي حالة سلبية بحزم ومنع اي مظاهر مسلحة والتاكيد على ان الامن والاستقرار خط احمر".

واشار المصدر الى، أنه" من 2-3 ممن صدرت بحقهم اوامر قبض للاشتباه بتورطهم في استهداف مقر سرايا السلام في ناحية كنعان تم اعتقالهم وهم رهن الاحتجاز حاليا".

وكشف مصدر مطلع، يوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، عن صدور مذكرات قبض بحق 5 من المشتبه بهم باستهداف مقر سرايا السلام شرق ديالى، مشيراً الى أن القطعات الأمنية توصلت لخيوط مهمة بعد اهتمام أمني عالي المستوى.

وأضاف ان أحد المشتبه بهم تم اعتقاله فيما تستمر عملية البحث عن الاخريين"، مؤكدا انه "من المبكر بيان دوافع عملية الاستهداف وهي الأولى من نوعها على مستوى ديالى لمقرات سرايا السلام منذ سنوات طويلة.

يذكر ان مقر سرايا السلام استهدف في ساعة متأخرة من، مساء الأربعاء الماضي، في ناحية كنعان شرق محافظة ديالى ما أدى الى سقوط إصابات.