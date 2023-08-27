نادي الحشد الشعبي لكرة اليد يحقق المركز الخامس في بطولة الاندية العربية

2023/08/27 | 18:35 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق نادي الحشد الشعبي لكرة اليد، اليوم الاحد، المركز الخامس في بطولة الاندية العربية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن نادي الحشد الشعبي لكرة اليد تغلب على النادي العربي الكويتي بنتيجة 33-32 وحقق المركز الخامس في بطولة الاندية العربية المقامة في المملكة العربية السعودية".