2023/09/03 | 11:30 - المصدر: العربية

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، صباح الأحد، برفع حظر التَّجول وفتحِ الطرق في كركوك، بعد انسحاب المعتصمين من أمام مقر العمليات المشتركة.وكانت قيادة شرطة كركوك أكدت أنها لن تسمح "لأي جهة بزعزعة" أمن المدينة، وقالت الشرطة في بيان إنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحمل السلاح"، وارتفع عدد قتلى أحداث كركوك إلى 3 بعد وفاة شخص متأثرا بإصابته.وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قرر مساء السبت فرض حظر التجول بمحافظة كركوك، على إثر سقوط 3 قتلى وإصابة عدد آخر في اضطرابات بالمحافظة، في الوقت دعا فيه الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد كل الأطراف للامتناع عن أي استخدام للقوة أو التهديد بها.في الأثناء، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن التطورات تدفع لاستفحال الأزمة في كركوك مع وصول قوات عسكرية إلى المدينة وتمسك المتظاهرين بالاعتصام.إجراءات صارمةوقالت الشرطة في بيان إنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحمل السلاح"، وشددت على أن قوات الأمن "تقف في صفوف أبناء المدينة على حد سواء لحمايتهم".إلى هذا، طالب السوداني، بحسب بيان نشره المتحدث باسمه، قوات الأمن بالحزم