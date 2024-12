2024-12-25 02:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن قد تضطر بغداد إلى التراجع عن قرار سحب القوات الأمريكية من العراق بسبب ضغط الأوضاع في سوريا، وفقاً لترجيحات محللين.تدعم هذه التوقعات تصريحات "البنتاغون"، التي أشارت إلى نشر قوات إضافية في العراق وسوريا خلال الفترة الماضية.ومن المفترض أن تبدأ هذه القوات الانسحاب من العراق في غضون العامين المقبلين.وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية يوم […]

The post بغداد قد تتراجع عن قرار سحب القوات الأمريكية: عربون الصلح مع ترامب! appeared first on جريدة المدى.