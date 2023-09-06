2023/09/06 | 17:55 - المصدر: العربية

يشهد العالم ارتفاعاً في عدد الأيام شديدة الحرارة ما يعرض صحة الإنسان للخطر، مع تركز التهديد على بعض الأماكن الأقل استعداداً للتأقلم، وفقاً لتحليل بيانات مناخ أجرته "كاربون بلان"، وهي منظمة غير ربحية مختصة بالبيانات والتحليلات المناخية المتاحة.ومن تلك المدن المعرضة لدرجات حرارة عالية، مدينة البصرة العراقية جنوب البلاد، حيث ستتعرض وفق التقرير لحرارة قياسية على مدار 148 يوماً في عام 2050 مقارنة بـ 114 في عام 2000.حرارة شديدةفقد أظهر التحليل أنه بحلول عام 2050، سيتعرض أكثر من 5 مليارات شخص وربما أكثر من نصف سكان الكوكب لشهر على الأقل من الحرارة الشديدة التي تهدد الصحة عندما يكونون في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، مقارنة بـ 4 مليارات في عام 2030 و2 مليار في مطلع القرن.وعند هذه النقطة، حتى البالغين الأصحاء الذين ينشطون في الخارج لأكثر من 15 دقيقة في الساعة يمكن أن يعانوا من الإجهاد الحراري حيث حدثت العديد من الوفيات عند مستويات أقل بكثير.موجة جفافوللعام الرابع على التوالي، يواجه العراق، البلد الخامس الأكثر تأثّراً بالتغير المناخي في العالم بحسب الأمم المتحدة، موجة جفاف إذ يعود ذلك نسبياً إلى