رسميا.. الشارقة الإماراتي يضم المهاجم المالي موسى ماريغا

2023/09/08 | 19:40 - المصدر: واع

متابعة- واعأعلن نادي الشارقة، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريغا، لتدعيم صفوف الفريق الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وجاء تعاقد الشارقة مع ماريغا في صفقة انتقال حر بعد رحيل المهاجم المالي عن صفوف الهلال السعودي، بعد التعاقد مع نيمار.وكتب نادي الشارقة على الفيديو الذي تضمن أبرز أهداف اللاعب المالي:" ملك جديـد ينضـم لقلعـة الملـوك، نرحب بانضمام المهاجم المالي موسى ماريغا إلى صفوف فريقنا".ولم يكشف النادي الإماراتي عن القيمة المالية للعقد ومدة التعاقد حتى هذه اللحظة.