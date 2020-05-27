مسح عالمي يظهر أن ثلثي سكان الأرض يفضلون الطاقة الشمسية

2023/09/15 | 17:41 - المصدر: رويترز

أمستردام 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهر مسح عالمي أن أكثر من ثلثي سكان العالم يفضلون الطاقة الشمسية، أي أكثر من خمسة أمثال عدد من يفضلون الوقود الأحفوري.

وأجرت الاستطلاع شركة جلوكاليتيز للأبحاث بالتعاون مع منظمتين مدافعتين عن البيئة هما (جلوبال سيتزن) ومبادرة معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري. واستند إلى مقابلات مع أكثر من 21 ألف شخص في 21 دولة ما بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران.

ومن بين تلك الدول أستراليا والبرازيل والصين والهند وإيطاليا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة.

ووجد الاستطلاع أن 68 بالمئة من المشاركين يفضلون الطاقة الشمسية يليها طاقة الرياح بنسبة 54 بالمئة ثم الطاقة الكهرومائية بنسبة 35 بالمئة. وجاءت رابعا الطاقة النووية بنسبة 24 بالمئة بينما قال 14 بالمئة فحسب من المشاركين إنهم يفضلون الوقود الأحفوري.

وتعزز تلك النتائج استطلاعات رأي أخرى تظهر دعما قويا لمصادر الطاقة المتجددة في أوروبا والولايات المتحدة. ووجدت أحدث الاستطلاعات للبارومتر الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي في الفترة من مايو أيار إلى يونيو حزيران أن 85 بالمئة من الأوروبيين يؤيدون "الاستثمار على نطاق واسع" في الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)