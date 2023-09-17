2023/09/17 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

بعد تقارير عن اعتقاله مؤقتا، أعلنت إيران، السبت، إحباط محاولة “لاغتيال” والد مهسا أميني، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة ابنته. وأوضحت وكالة “إرنا” الرسمية أن عددا من الأشخاص حاولوا استهداف أمجد أميني لدى مغادرته منزله في مدينة سقز بمحافظة كردستان (غرب) لزيارة قبر ابنته في مقبرة آيجي في المدينة. ونقلت عن نائب محافظ كردستان […]

ظهرت المقالة في ذكرى وفاتها.. إيران “تنقذ” والد مهسا أميني من “الاغتيال أولاً على ايرث نيوز.