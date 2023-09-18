بلا جماهير.. الزوراء ينهي استعداداته للقاء العربي الكويتي

2023/09/18 | 11:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يبدأ فريق نادي الزوراء العراقي، مشواره الآسيوي بلقاء فريق العربي الكويتي مساء اليوم الاثنين في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة عند الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي.

وقال مشرف فريق الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "الزوراء انهى استعداداته يوم امس واصبح جاهزا للقاء اليوم أمام ضيفه العربي"، مشيراً الى ان "الفريق يسعى لخطف أول ثلاث نقاط في بداية المنافسات وهذا جانب مهم يعمل عليه الجميع".

واضاف ان "أكثر ما يعز علينا هو افتقادنا للجماهير في أولى مواجهاتنا ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي أمام نادي العربي الكويتي بسبب عقوبة آسيوية سابقة تعرض لها عام 2019، لكن سنعمل على اسعاده من خلال تحقيق الانتصار الاول في مستهل مشوار النوارس".

وكانت قرعة كاس الاتحاد الاسيوي وضعت فريق الزوراء ضمن المجموعة الثالثة الى جانب الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، والعربي الكويتي.