الرباع العراقي علي عمار يقترب من التأهل لأولمبياد باريس 2024

2023/09/18 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق الرباع العراقي الصاعد علي عمار يسر المركز السابع في بطولة العالم برفع الأثقال للمتقدمين التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض وذلك بمنافسات وزن + 109 كغم.

وتمكن يسر من خطف 198 كغم ونتر 221 كغم ما جعله يحل سابعاً بين أقرانه بعد ان جمع 419 كغم مما منحه فرصة كبيرة لنيل بطاقة التنافس المباشر في أولمبياد باريس 2024.

وكان الرباع العراقي قاسم حسن، حقق مساء الأربعاء الماضي، الميدالية الذهبية في رفعة الخطف، خلال منافسات وزن 96 كيلو غراماً، ببطولة العالم لرفع الأثقال، المقامة حالياً في السعودية.