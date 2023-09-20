الجيش العراقي: نحتفظ بحق الرد المناسب على الضربات التركية

2023-09-20 00:00:15 - المصدر: العربية

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أن الاستهداف التركي لمطار عربت في كردستان، يعد خرقاً للسيادة العراقية ولكل المواثيق الدولية، وخرقا لمبادئ حسن الجوار من جانب تركيا التي يرتبط معها العراق بعلاقات تاريخية. وأضاف رسول أمس الثلاثاء أن "العراق يحتفظ بحق الرد المناسب وفي الوقت المناسب على الضربات الجوية التركية داخل الأراضي العراقية"، لكنه أشار إلى أن الدبلوماسية العراقية تعمل على حل هذه المشكلة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.كذلك تابع قائلاً "لا نقبل بأن تكون أراضينا منطلقا لأي عمل إرهابي ضد كل دول الجوار، وعلى تركيا أن تحترم سيادة العراق وسلامة أراضيه، وهذا الأمر مهم وحساس جداً"."الضربات التركية تكررت"وذكر رسول أن الضربات الجوية التركية "تكررت كثيرا خلال الفترة الماضية، ومن المهم جدا أن لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات والتجاوزات، ونراهن على الدبلوماسية العراقية لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة". وقال "كما هو معروف، ومنذ عهد النظام السابق هناك اتفاقية تسمح للجيش التركي بدخول الأراضي العراقية لمسافة 15 كيلومترا لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وفي