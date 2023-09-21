2023-09-21 14:20:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قفز المنتخب المغربي إلى المركز 13 عالميا، في التصنيف الجديد للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، ليواصل بذلك الصدارة عربيا وقاريا. وحل منتخب السنغال في المركز العشرين عالميا والثاني إفريقيا، ومنتخب تونس في المركز الـ29 عالميا والثالث إفريقيا ومنتخب الجزائر في المركز الـ34 عالميا والرابع إفريقيا، فيما تراجع منتخب مصر مركزا واحدا إلى المركز الـ35 عالميا والخامس […]

ظهرت المقالة المغرب يتقدم في تصنيف الفيفا والأرجنتين تحافظ على الصدارة أولاً على ايرث نيوز.