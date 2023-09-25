الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 9 عناصر من "داعش" في الأنبار ونينوى

2023-09-25 15:50:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، الاطاحة بتسعة عناصر من "داعش" في محافظتي الانبار ونينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعمليات استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي قيادة الفرقة العاشرة والسادسة عشر التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين".

واشارت الى أن الكمائن "اسفرت عن القاء القبض على 9 متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الرمادي والموصل والذين كانوا يعملون بصفة عناصر في عصابات داعش الإرهابي"، مبينة أنه " تم تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً".