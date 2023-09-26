2023-09-26 16:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رد رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، على تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي اتهم بها فريقه السابق “بعدم التقدير” بعد إنجازه بتحقيق بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين. هجوم ميسي وقبل أيام، هاجم ميسي فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، وعبر عن استيائه من عدم “تكريم” الفريق له بعد […]

ظهرت المقالة الخليفي يرد على اتهام ميسي: لهذا لم نكرمه بعد لقب المونديال أولاً على ايرث نيوز.