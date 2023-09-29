فواجع الاعراس.. مصرع 7 من عائلة واحدة في حادث سير بواسط

2023-09-29 22:35:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، عن مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير خلال حفل زفاف في قضاء الزبيدية شمال مدينة الكوت مساء اليوم.

وأعرب المياحي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، عن "صدمته اليوم بفاجعة وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة في قضاء الزبيدية أثر حادث مؤسف خلال حفل زفاف".

وأضاف "في الوقت الذي نُعرب فيه عن تعازينا ومواساتنا الحارة لذوي الضحايا، ندعو أصحاب المركبات الى الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم التسرع والتهور والحالات السلبية التي عادة ما ترافق مثل هذه المناسبات، التي قد تحول الافراح الى أتراح وتُنهي الأعراس بمآتم أو فاجعة".

وقدم المياحي "خالص العزاء لأسر الضحايا ولأبناء عمومتهم ومحبيهم، ونسأل الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويهون مصابهم علينا وعلى ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان".

ويتزامن الحدث مع فاجعة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، الثلاثاء الماضي وأسفر عن مصرع 100 شخص وإصابة 150 آخرين واعتقال 14 متهما.

كما اصيب أكثر من 260 آخرين بحادث تسمم خلال وجبة قدمت في حفل زفاف في قضاء الحويجة في محافظة كركوك الأربعاء الماضي واعتقال عدد من المتهمين.





المصدر: بغداد اليوم