2023-10-01 12:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة بفحص حادثة الحمدانية، اليوم الاحد، عن تطورات هامة في التحقيقات التي تجري حول هذه الحادثة الأليمة التي وقعت في قاعة الهيثم. وفي إطار الجهود المستمرة للكشف عن أسباب الحادث والتأكد من سلامة المرافق والتدابير الأمنية، قد كشف رئيس اللجنة عن معلومات جديدة تسلط الضوء على الوضع داخل قاعة الهيثم. وفي […]

ظهرت المقالة رئيس اللجنة التحقيقية يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الحمدانية أولاً على ايرث نيوز.