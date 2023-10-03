2023-10-03 14:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعترف المهاجم الغاني كيفن برنس بواتنغ أنه “اضطر للكذب” بشأن ليونيل ميسي، من أجل الانتقال إلى برشلونة الإسباني مطلع عام 2019. ولعب بواتنغ، الذي أعلن اعتزاله قبل أسابيع، بألوان الفريق الكتالوني لمدة نصف موسم، من يناير 2019 حتى صيف العام ذاته في صفقة “اضطرارية”. وقبل هذه الرحلة القصيرة، قال بواتنغ إن ميسي أفضل […]

ظهرت المقالة مهاجم برشلونة السابق: كذبت بشأن ميسي للانضمام إلى الفريق أولاً على ايرث نيوز.