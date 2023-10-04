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وزير الداخلية يوجه باعفاء مدير الجريمة المنظمة في الكرخ

وزير الداخلية يوجه باعفاء مدير الجريمة المنظمة في الكرخ
وزير الداخلية يوجه باعفاء مدير الجريمة المنظمة في الكرخ
2023-10-04 01:15:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باعفاء مدير الجريمة المنظمة/ الكرخ العميد علي سعيد من منصبه.
وذكر بيان لوزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية وجه باعفاء العميد علي سعيد مدير الجريمة المنظمة/ الكرخ من منصبه وسحب العجلة التي بحوزته على اثر تخرج ولده والذي قام باطلاق الرصاص الحي في الفضاء فرحاً".



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