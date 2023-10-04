وزير الداخلية يوجه باعفاء مدير الجريمة المنظمة في الكرخ

2023-10-04 01:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باعفاء مدير الجريمة المنظمة/ الكرخ العميد علي سعيد من منصبه.وذكر بيان لوزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية وجه باعفاء العميد علي سعيد مدير الجريمة المنظمة/ الكرخ من منصبه وسحب العجلة التي بحوزته على اثر تخرج ولده والذي قام باطلاق الرصاص الحي في الفضاء فرحاً".