2025-01-08 17:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران في دائرة صحة ومرور كركوك، يوم الأربعاء، بأن مدنيين اثنين أصيبا بحادث سير مروع بين أربع سيارات وسط المحافظة، فيما هاجم كلب، طفلاً في السوق وأصابه بجروح خطيرة شمال غرب المحافظة.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "أربع سيارات (كورلا) و(بيك اب) وباص (كوستر) وأخرى (كورلا حديثة) اصطدمت جميعا ونتج عنها إصابة مدنيين اثنين وإلحاق أضرار جسيمة بالسيارات".

وأضاف المصدر أن "المدنيين تم نقلهما الى المستشفى وفتح تحقيق في الحادثة".

وفي السياق، أكد مصدر طبي في صحة قضاء الدبس (55كم شمال غربي كركوك)، أن "طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات كان رفقة أمه، وتعرض الى هجوم من قبل كلب سائب وسط القضاء وأسفر عنه إصابته بجروح نقل على اثرها الى المستشفى".

وفي الأنبار، شهد الطريق السريع الرابط بين مدينتي الفلوجة والرمادي اليوم حادث انقلاب مركبة من نوع "جيب لاريدو"، بعد تعرضها لانفجار مفاجئ في الإطار الأمامي.

وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان، فإن السائق فقد السيطرة على المركبة نتيجة الانفجار، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات قبل أن تستقر على جانب الطريق، وتم نقل السائق وراكب آخر كان معه إلى المستشفى العام في الرمادي لإجراء الفحوصات الطبية.

في حين أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، ضبط كدس عتاد كبير داخل منزل مهجور في منطقة الصوفية، الواقعة شرق مدينة الرمادي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية تمت بعد تلقي معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود كدس عتاد في منزل مهجور يُشتبه باستخدامه من قبل جماعات خارجة عن القانون، حيث توجهت قوة مشتركة من فرق مكافحة الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المحلية، وتمت مداهمة المنزل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت المديرية أن المواد المضبوطة تم تأمينها ونقلها إلى مكان آمن للتخلص منها بشكل يضمن السلامة العامة، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراء تخزين هذه الأسلحة.