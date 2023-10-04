الفيفا: كأس العالم 2030 سيقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا

2023-10-04 19:05:39 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وأفاد الفيفا بأن "إقامة أول 3 مباريات بمونديال 2030 في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالا بمئوية كأس العالم".

ودعا الففيفا، دول آسيا وأوقيانوسيا لتقديم ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034 .

وأقيمت أول نسخة من كأس العالم سنة 1930 في أوروجواي.

ومن المقرر أن تكون هذه هي أول مرة يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة.

المصدر: وكالات