الفيفا: كأس العالم 2030 سيقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا
2023-10-04 19:05:39 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- متابعة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.
وأفاد الفيفا بأن "إقامة أول 3 مباريات بمونديال 2030 في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالا بمئوية كأس العالم".
ودعا الففيفا، دول آسيا وأوقيانوسيا لتقديم ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034 .
وأقيمت أول نسخة من كأس العالم سنة 1930 في أوروجواي.
ومن المقرر أن تكون هذه هي أول مرة يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة.
المصدر: وكالات