بعد فوز المغرب بالإستضافة.. دولة عربية جديدة تنوي الترشح لمونديال 2034

2023-10-04 20:55:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وذلك بعد ساعات من إعلان "الفيفا" منح المغرب وإسبانيا والبرتغال حق استضافة مونديال 2030.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان، إن هذا الترشيح يعد "لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".

وجاء هذا البيان بعيد إعلان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية، داعيا الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.

وسرعان ما رحب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالدعوة، معربا عن دعمه الكامل لنية السعودية التقدم بطلب استضافة مونديال 2034.





المصدر: فرانس برس