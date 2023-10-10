"كبار" تجار المخدرات في ذي قار يوظفون ناقلين "غير مشبوهين": استدراج ابناء العوائل الراقية

2023-10-10 00:30:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف قائد أمني رفيع، يوم الاثنين، عن طرق جديدة في تجارة المخدرات بمحافظة ذي قار.

وذكر القائد الامني وهو برتبة عميد في وزارة الداخلية، لوكالة شفق نيوز، أن "المشرفين على تجارة المخدرات من كبار تجارها سواء في داخل البلاد أو خارجها غيروا من خطط اللعبة في ميدان محافظة ذي قار، وتركوا أصحاب السوابق في الاعتماد عليهم بنقل البضاعة".

وأكد، أن "من أبرز الخطط الجديدة التي يتم الاعتماد عليها في نقل البضاعة، هي انتقاء الشخصيات البارزة، حيث بدأ المتاجرون باللجوء إلى الموظفين وأبناء العوائل الراقية، مقابل إغرائهم بالأموال، فضلا عن استخدام سيارات الدولة في نقل البضاعة".

وأوضح، ان "هناك صدمات نتعرض لها حينما يتم اكتشاف هؤلاء الأشخاص الجدد، وهم ينقلون البضاعة إلى المناطق داخل مدينة الناصرية، حيث انهم لم يكونوا بالحسبان لدينا وهم أبناء عوائل معروفة، فقد تم اعتقال مؤخرا ابن أحد اشهر أطباء المحافظة، وكذلك ابن استاذ جامعي، وعدد من الموظفين البارزين في الناصرية".