المنتخب الوطني يفقد فرصة لقب بطولة الاردن الدولية امام قطر

2023-10-13 20:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خسر المنتخب الوطني، أمام نظيره القطري بركلات الترجيح (5-6) في إفتتاح البطولة الرباعية التي انطلقت اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023) في الأردن.

وانتهت المباراة بشوطيها (0-0) ليحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت الى المنتخب القطري وتأهله الى نهائي البطولة بانتظار الفائز من لقاء الأردن وإيران الليلة.

بينما سيلعب العراق على المركزين الثالث والرابع مع الخاسر (الأردن أو إيران) بعدما فقد فرصة المنافسة على لقب البطولة الرباعية التي تقام ضمن استعدادات المنتخبات لتصفيات مونديال 2026.



