إطلاق التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقبول في الجامعات والكليات الأهلية (رابط مباشر)

2023-10-30 10:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2024/2023.



والتزاما بضوابط وسياقات التقديم المعتمدة فإن عملية ملء الاستمارة الإلكترونية تقتصر على أربعة خيارات للقناة العامة وخيارين لكل قناة خاصة وتكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) حصرا وتستمر لمدة أسبوعين من تاريخ الإطلاق.



ويمكن للطلبة الذين أتموا تثبيت بياناتهم ومصادقتها المباشرة بعملية تثبيت خياراتهم من الأقسام التي يرغبون بالتقديم إليها ويتاح للطلبة الذين لم يكملوا ملء بياناتهم إتمامها ثم البدء بالتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية خلال المدة المشار إليها.



دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

30 تشرين الأول 2023



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