القضاء الأعلى يحدد مواعيد مقابلة المرشحين للتعيين بصفة موظف عقد

2023-11-20 12:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

إعلان مواعيد مقابلة المرشحين للتعيين بصفة موظف عقد في مجلس القضاء الأعلى

إلى السيدات والسادة المدرجة اسمائهم في الجداول المرفقة في ادناه تقرر بدء المقابلات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21/ 11/ 2023 في مقر مجلس القضاء الأعلى الكائن في منطقة الحارثية/ بناية ساعة بغداد عند الساعة الثامنة صباحا ولغاية انتهاء الدوام الرسمي مع جلب المستمسكات الرسمية الأربعة أو البطاقة الموحدة ووثيقة التخرج، حيث سيتم اجراء اختبار الحاسوب ويعتبر اجتيازه شرطاً اساسياً للقبول في جميع الوظائف المعلن عنها، واختبارات تخصصية بالنسبة للوظائف (هندسة حاسوب– تقنيات الحاسوب– مدني– ميكانيك– دبلوم فني).

علما ان الترشيح سيعتبر ملغيا في حال عدم الحضور في الموعد المحدد، وسيتم اختيار المرشحين المقبولين للتعاقد بناء على مطابقتهم للشروط والمواصفات بعد اجتياز مرحلة المقابلة والاختبار.

لمعرفة مواعيد المقابلات الضغط على الرابط https://www.sjc.iq/view.72351/