عضو مجلس المفوضين الدكتورة أحلام الجابري في زيارة لمكتب انتخابات ذي قار

2023-12-12 21:50:08 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زارت عضو مجلس المفوضين الدكتورة أحلام الجابري مكتب انتخابات ذي قار اليوم الاثنين الموافق 11/12/2023وكان في استقبالها السيد فلاح حسن الموسوي مدير المكتب. حيث اجتمعت الجابري بمدير المكتب ومعاونيه الإداري والفني ومسؤولي الشعب للإطلاع على آخر إستعدادات المكتب والتوجيه بحل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه عمل المفوضية خلال المرحلة الحالية حيث قدم السيد الموسوي شرحا

