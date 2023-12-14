الأنبار.. أمانة مجلس الوزراء تعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع المدارس النموذجية

2023-12-14 21:36:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الفراجيأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع المدارس النموذجية في الأنبار، وفيما حددت موعد إتمام المشروع، أكدت تحقيق نسب إنجاز متقدمة.وقال معاون رئيس مهندسين بدائرة المباني للأمانة العامة لمجلس الوزراء علي حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن مشروع الـ 1000 مدرسة نموذجية بموجب الاتفاقية العراقية - الصينية بلغت حصة محافظة الأنبار 51 مدرسة بسعات مختلفة هي 12 صفاً و18 صفاً و24 صفاً"، مبينا، أنه "تم تحقيق نسب إنجاز متقدمة ومتفاوتة بين قضاء وآخر من قضاء الگرمة في بداية الأنبار إلى قضاءي القائم والرطبة، حيث وزعت على كل الأقضية والنواحي".وأضاف، أن "الهدف من المشروع هو امتصاص الزخم الحاصل في الطلب والقضاء على ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي ومعالجة النقص الحاصل في الأبنية المدرسية"، موضحا، أنه "بمتابعة حثيثة من دائرة المشاريع الوطنية ومتابعة مباشرة وحثيثة من الأمين العام لمجلس الوزراء اندفعت عجلة التقدم في هذا المشروع".وأكد، أنه "بعد أشهر قليلة ستكون المدارس جاهزة للاستلام"، لافتا، إلى أن "تصاميم هذه المدارس تحصل لأول مرة في العراق حيث تحتوي على كل المرافق والمتطلبات العلمية من مختبرات علمية وساحات ونشاطات صفية ولا صفية ومختبرات متكاملة مع توفير الأثاث والمستلزمات العلمية".بدوره، أكد المهندس المقيم بالمشروع في مدينة الفلوجة سعد عبد العزيز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجموع مدارس المشروع في الفلوجة بلغ 8 وبوشر به يوم الـ24 من أيار الماضي"، لافتا، إلى أن "مراحل العمل حاليا وصلت لأعمال صب الطابق الأول".وتابع، أنه "تم تحقيق نسب إنجاز تصل إلى 45 بالمئة"، لافتا، إلى أن "المدرسة الواحدة تشمل قاعات دراسية وصفوفا مع مختبرات وساحات ألعاب وحدائق مع إنشاء غرفة حارس للمدرسة".وبين، أن "العمل متكامل بالمواصفات الحديثة كافة من أنظمة صوت وإنترنت وحريق"، موضحا، أن "الشهر المقبل سيشهد اكتمال هياكل المدارس باستثناء مواقع معينة بسبب تغير اختيار الأرض".وتابع، أن "مدة تسليم المشروع ستكون بالشهر الخامس 2024 وافتتاحها سيتم للعام الدراسي المقبل".في الأثناء، قال المهندس المقيم للمشروع إياد محمد جوير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال تنفيذ مشروع المدارس النموذجية ضمن الاتفاقية الصينية في قضاء عامرية الفلوجة، متواصلة بوتيرة متسارعة من قبل الملاكات الهندسية والفنية في الأنبار لإتمامها ضمن المدة الزمنية المحددة وتسليمها مع بداية الصيف المقبل لعام 2024"، مبينا، أن "نسبة إنجاز الهياكل الكونكريتية وصلت إلى 90 بالمئة أما الإنجاز العام للمشروع فوصل لنحو 40 بالمئة".وأضاف، أن "المشروع يعد من أهم المشاريع الحيوية التي ستسهم في فك الاختناقات والزخم الحاصل بالمدارس للدوام الثنائي والثلاثي والرباعي وتوسعة الصفوف لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في قضاء عامرية الفلوجة"، مشيرا، إلى أن "المشروع تم استلامه كإشراف هندسي من قبل دائرة الإعمار بالأنبار إحدى تشكيلات وزارة الإسكان والإعمار والبلديات للإشراف على بناء خمس مدارس نموذجية وتتكون صفوف المدارس الخمسة من 12 صفا و18 صفا و24 صفا، حيث تتوزع خريطة المدارس ضمن عامرية الفلوجة في حيي الزهور والمغرب".وأكد، أن "تصاميم المشروع تحتوي على قاعات دراسية نموذجية فضلا عن مختبرات بفضاءات واسعة وساحات لعب لكل مدرسة، حيث طبقت فيها أعلى المستويات وبأرقى المواصفات الهندسية".