عشية انتخابات مجالس المحافظات.. مرصد بيئي يحذر من "مخلفات" المرشحين الدعائية

2023-12-17 21:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا مرصد العراق الأخضر، وهو منظمة مدنية معنية بحماية البيئة، يوم الأحد، المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات إلى ضرورة رفع "مخلفات" دعاياتهم الانتخابية مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية، لما تسببه من أضرار بيئية وجمالية في الشوارع والمناطق العامة.

وقال عضو المرصد، عمر عبداللطيف، لوكالة شفق نيوز، إن "مئات الملايين من الدنانير ستكون كلفة رفع الدعايات الانتخابية المنتشرة في شوارع بغداد والمحافظات بعد انتهاء الانتخابات، على اعتبار أن الكتل السياسية والمرشحين لن يبذلوا أي جهود لرفعها، كالجهود التي بذلوها في وضع دعاياتهم".

وأكد، أنه "يجب رفع الدعايات الانتخابية لأن التقلبات الجوية - التي قد تحصل خاصة ونحن في فصل الشتاء - قد تتسبب بسقوطها، ما يؤدي إلى تضرر الشوارع والحدائق المثبتة عليها، فضلاً عن حجبها أحياناً لرؤية السائقين، وتشويهها للجزرات الوسطية والساحات الخضراء الموجودة فيها".

ودعا عضو المرصد "جميع المرشحين إلى رفع الدعايات الانتخابية في بغداد والمحافظات سريعاً بعد انتهاء الانتخابات مباشرة، ومساعدة الجهد الخدمي الحكومي في هذا الجانب".

وأشار إلى أن "الأموال التي صرفت على الدعايات الانتخابية، كان من الأجدر تخصيصها لدعم القضايا البيئية، كزراعة مساحات خضراء أو مشاريع للري وغيرها، فيما يلاحظ وجود غياب تام للقضايا البيئية في جميع البرامج الانتخابية للمرشحين، إذ لم يعلن أحد منهم اهتمامه بالبيئة أو لديه خطط لتطويرها أو يسعى لإقامة مشاريع بهذا الخصوص".