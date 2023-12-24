"ديربي بغدادي" ينتهي بالتعادل في أول مباراة بملعب الشعب بعد تأهيله

2023-12-24 21:14:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريقا القوة الجوية وضيفه الطلبة في قمة جماهيرية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند السابعة مساءً على ملعب الشعب الدولي في افتتاحه بعد تأهيله مجدداً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل الطلبة أولاً في الدقيقة 30 عن طريق نهاد محمد، وجاء هدف التعديل للقوة الجوية في الدقيقة 36 عن طريق يوسف فوزي.

ولم يشهد الشوط الثاني أي تغيير طرأ على المباراة حتى إطلاق صافرة الحكم معلناً عن النهاية، باستثناء إشهار الحكم ثمان بطاقات صفراء لكلا الفريقين وواحدة حمراء لفريق القوة الجوية.

وأقيم قبيل مباراة "الديربي" بين الطلبة والقوة الجوية، حفل افتتاح إعادة تأهيل ملعب الشعب الدولي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وشهد الافتتاح فقرات فنية مختلفة وتكريماً لعدد من الشخصيات الإدارية التي عملت في هذا الملعب على مرّ السنوات السابقة.