القبض على مسلح حاول قتل متهم أخلى سبيله القضاء في بغداد

2023-12-28 20:12:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023) بإلقاء القبض على متهم أطلق النار على دورية للشرطة محاولاً قتل متهم بجريمة (القتل العمد) أفرج عنه القضاء في منطقة الشعلة بجانب الكرخ في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان الهجوم المسلح وقع "اثناء عودة دورية من أحد مراكز الشرطة من محكمة جنايات الكرخ وكان بصحبتها أحد المتهمين الذي تم احضاره أمام القاضي لوجود موعد مرافعة هذا اليوم وفق احكام المادة (٤٠٦ قتل عمد) وقد قرر القاضي الافراج عنه بكفالة".

ولفت الى ان دورية الشرطة "وأثناء وصولها بصحبة المتهم المفرج عنه قرب شارع 60 في منطقة الشعلة، قام المشتكي بالدعوى ولعدم قناعته بقرار الإفراج باعتراض الدورية وإطلاق النار باتجاهها محاولاً قتل الموقوف الذي بصحبة المفرزة".

وأشار المصدر الى، انه "وبعد هروب المشتكي (المسلح) تم تطويق المنطقة ومطاردته والقبض عليه وضبط السلاح المستخدم" مؤكداً ان "الحادث لم يسفر عن أي اصابات او اضرار".