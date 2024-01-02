علي وهيب: منتخبنا سيلعب بطريقة هجومية أمام فيتنام وإندونيسيا

2024-01-02 13:36:21 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي الخرسانأكد المدرب الكروي علي وهيب أنه من الممكن أن يلعب مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس بطريقة هجومية أمام منتخبات فيتنام وإندونيسيا في بطولة آسيا التي ستنطلق قريباً في العاصمة القطرية الدوحة.وقال وهيب في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء: إن" قائمة منتخبنا الوطني التي اختارها المدرب كاساس متوازنة ومنطقية كونها شاركت في أغلب المعسكرات والمباريات التي قادها المدرب خلال فترة قيادته للمنتخب".وأضاف أن "المدرب كاساس اختار قائمة المنتخب وفقاً لقناعته التامة من أجل تطبيق أفكاره وأساليبه الكروية، وهو من سيتحمل كل النتائج، سلبية كانت أم إيجابية كونه صاحب القرار الأول والأخير".وأوضح أنه "من الممكن أن يبدأ كاساس أمام أندونيسيا وفيتنام بأسماء تختلف عن التشكيلة التي سيلعب بها أمام منتخب اليابان كون هذين المنتخبين لا يشكلان أي خطورة على المنتخب العراقي وسبق أن واجهناهما ونعرف نقاط القوة والضعف لديهما عكس المنتخب الياباني القوي والمتجدد الذي أبهر العالم في مبارياته الودية،ولكن من الممكن أن يحدث المنتخب العراقي المفاجأة ويفوز عليه".وختم أن " الأمر المميز في قائمة المنتخب وجود لاعبين مهارين على أطراف الملعب سيشكلون قوة إضافية في منتخبنا الوطني الذي يعاني من ضعف في عموده الأفقي من حراسة المرمى إلى قلب الدفاع ووسط الملعب، الارتكاز وقلب الهجوم، ومن الممكن تقوية خط الوسط بالاستعانة بابراهيم بايش كلاعب وسط ارتكاز كونه يمتلك القوة المناسبة لهذا المركز".