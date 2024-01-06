أسود الرافدين بمواجهة ودية مع الشمشون الكوري مساء اليوم

2024-01-06 12:53:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

يلاقي المنتخب الوطني العراقي في الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024) بتوقيت بغداد، نظيره الكوري الجنوبي بمباراة ودية على ملعب جامعة نيويورك بأبو ظبي في إطار استعداداته لبطولة أمم آسيا المقرر انطلاقها في الدوحة يوم الجمعة المقبل.

وأكمل منتخبنا الوطني استعداداته لهذه المباراة من خلال خوضه آخر وحدة تدريبية له يوم أمس الجمعة في معسكره المقام في أبو ظبي بقيادة المدرب الاسباني خيسوس كاساس.

وأكد الجهاز الفني في الحصة التدريبية على تنفيذ بعض الجوانب الفنية المفترض تطبيقها في مواجهة الشمشون الكوري.

وقرر مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس أن يمنح الراحةَ لجميع اللاعبين يوم غدٍ الأحد قبل أن يعاود أسود الرافدين خوض تدريباتهم من جديد بداية من يوم الاثنين لحين موعد مغادرتهم إلى الدوحة في الـ(11) من الشهر الحالي للمشاركة في كأس آسيا 2023".

يذكر أن منتخبنا الوطني يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام، وستكون مبارياته أيام (24،19،15) من الشهر الحالي.