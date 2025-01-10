التعادل السلبي يحسم مواجهة الشرطة والنجف في دوري نجوم العراق

2025-01-10 20:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعانتهت مباراة الشرطة ونظيره النجف، اليوم الجمعة، بالتعادل السلبي (0-0) ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري نجوم العراق.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن فريق القيثارة سقط في فخ التعادل السلبي أمام غزلان البادية في اللقاء الذي أقيم على ملعب النجف الأولمبي.وأضاف، أن المباراة شهدت تنافسا قويا بين الفريقين وفرصا عديدة ضاعت من الجانبين، إلا أن النتيجة السلبية بقيت مسيطرة حتى صافرة النهاية.