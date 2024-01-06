كردستان يؤيد بقاء التحالف الدولي في العراق: نخشى تزايد الهجمات وتنامي خطر داعش

2024-01-06 15:51:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد السياسي الكردي سردار مصطفى، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، أن إقليم كردستان جزء من العراق ويتأثر بأي حدث أمني أو سياسي في العراق والمنطقة.

وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإقليم لايمكنه تأييد خروج التحالف الدولي من العراق بالوقت الحالي، كون التحالف يقدم المساعدات العسكرية والمالية لقوات البيشمركة".

وأضاف أن "هناك مخاوف أمنية لدى الإقليم من أنه قد يؤدي انسحاب التحالف لتصاعد الهجمات ضد الإقليم، وتزايد خطر الجماعات المتطرفة ومنها تنظيم داعش".

وأشار مصطفى إلى أن "أي انهيار للوضع الأمني يعني هذه المرة دخول الإقليم ساحة الحرب، فهذه المرة تختلف عن المرات السابقة التي كانت كردستان تبتعد عن ساحة الصراع فهذه المرة تبدو الأمور مختلفة، وسيكون الإقليم طرفا في الصراع شاء أم أبى".

وأعلنت بغداد، يوم أمس الجمعة (5 كانون الثاني 2024)، تشكل لجنة ثنائية مع الولايات المتحدة، مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، الذي تقوده واشنطن، في العراق.

وقال رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني: "إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق".

وأكد السوداني "الموقف الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده".

ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم داعش الذي احتل مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014.

ويأتي تشكيل اللجنة بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة مقرا لـ"حركة النجباء"، التي تنضوي ضمن فصائل "الحشد الشعبي"، مما أسفر عن استشهاد المسؤول العسكري للحركة، طالب علي السعيدي الملقب بـ"أبو تقوى". واستشهد إثر الضربة أيضا عناصر آخرون، حسبما ذكر مقربون من "النجباء".

وفي تصريح لـ "الحرة" أوضح مسؤول عسكري في البنتاغون، أن القوات الأمريكية اتخذت عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت ⁧العراق، إجراءً ضرورياً و متناسباً ضد "أبو تقوى"، المسؤول في حركة النجباء والذي كان "ضالعاً في التخطيط وشن هجمات ضد القوات الأمريكية".

وأضاف المسؤول أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل أبو تقوى و عنصر آخر.

وتابع أن "الضربة الجوية شنت دفاعاً عن النفس، ولم تؤد إلى إلحاق الأذى بالمدنيين ولم يتم ضرب أي بنية تحتية أو منشأة".

وسبق لمسؤول أمريكي أن أكد، أن الولايات المتحدة "تواصل اتخاذ إجراءات لحماية قواتها في العراق وسوريا، ومن خلال معالجة التهديدات التي تواجهها".

وجاء تلك التطورات في أعقاب تعرض القوات الأمريكية إلى أكثر من 110 هجمات في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر الماضي.

في المقابل، قال السوداني، أمس الجمعة، إن "الحوادث الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرة في العراق من خلال قيام قوات التحالف الدولي باعتداءات ضد مقار الحشد الشعبي"، مضيفا: "أكدنا مرارا أنه في حال حصول خرق أو تجاوز من قبل أية جهة عراقية، أو إذا ما تم انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات".