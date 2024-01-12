وزارة الإعمار تعلن البدء بتطبيق نظام سلامة المياه إلكترونيا

2024-01-12 00:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، اليوم الخميس، البدء بتطبيق نظام سلامة المياه إلكترونيا، بعد ان انجزت مختبراتها (52978) فحصاً الكترونياً للمياه في عموم البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النظام دخل حيز التطبيق في (15) محافظة، وهو الاول من نوعه بمجال تطبيق التكنلوجيا الحديثة في قطاع مياه الشرب ، الذي يعرف بنظام خطة سلامة المياه الالكتروني".وأضاف أنه "بموجب هذا النظام الذي تمت برمجته بالتعاون مع منظمة اليونسيف ، يتم نقل البيانات الخاصة بنتائج الفحوص ، التي تُجرى في المختبرات المركزية العائدة الى مديريات ماء المحافظات ، بصورة آنية الى مختبرات المديرية العامة للماء في بغداد /قسم السيطرة النوعية".ولفت إلى أن "الملاك المتخصص يقوم بتدقيق ومراقبة النتائج بشكل يومي للفحوص الفيزيائية والكيمياوية والبكتريولوجية ، حرصاً على مراقبة نوعية المياه المنتجة والتغيرات التي تطرأ على نوعية المياه الخام في ظل ازمة شح المياه".