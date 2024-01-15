المالية تعلن الاستمرار بإتاحة سندات الإعمار للبيع أمام المواطنين لغاية 30 كانون الثاني الجاري
بغداد اليوم -
المالية تعلن عن الاستمرار بإتاحة (سندات الإعمار) الاصدارية الثالثة للبيع امام المواطنين لغاية ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ .
الإصدارية الجديدة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي ، قابلة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية
وستكون متاحة على شكل فئتين
الاولى بسعر 500 الف دينار ، بفائدة سنوية قدرها 6 % ، لمدة سنتان .
والثانية بسعر (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار ، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة 4 سنوات
علما ان شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الإتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023
وان هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية ، وبالامكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب الى احد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي.
وتدعو الوزارة المستثمرين والمواطنين الى انتهاز العرض واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية ،
يتبع.......