المالية تعلن الاستمرار بإتاحة سندات الإعمار للبيع أمام المواطنين لغاية 30 كانون الثاني الجاري

2024-01-15 10:37:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

المالية تعلن عن الاستمرار بإتاحة (سندات الإعمار) الاصدارية الثالثة للبيع امام المواطنين لغاية ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ .





الإصدارية الجديدة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي ، قابلة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية





وستكون متاحة على شكل فئتين

الاولى بسعر 500 الف دينار ، بفائدة سنوية قدرها 6 % ، لمدة سنتان .





والثانية بسعر (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار ، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة 4 سنوات





علما ان شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الإتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023





وان هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية ، وبالامكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب الى احد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي.

وتدعو الوزارة المستثمرين والمواطنين الى انتهاز العرض واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية ،





يتبع.......