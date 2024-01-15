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المالية تعلن الاستمرار بإتاحة سندات الإعمار للبيع أمام المواطنين لغاية 30 كانون الثاني الجاري

المالية تعلن الاستمرار بإتاحة سندات الإعمار للبيع أمام المواطنين لغاية 30 كانون الثاني الجاري
المالية تعلن الاستمرار بإتاحة سندات الإعمار للبيع أمام المواطنين لغاية 30 كانون الثاني الجاري
2024-01-15 10:37:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

المالية تعلن عن الاستمرار  بإتاحة (سندات الإعمار)  الاصدارية الثالثة للبيع امام المواطنين  لغاية ٣٠ كانون الثاني  ٢٠٢٤ .


الإصدارية الجديدة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي ، قابلة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية


وستكون متاحة على شكل فئتين

الاولى بسعر 500 الف دينار ، بفائدة سنوية قدرها 6 % ، لمدة سنتان .


والثانية بسعر  (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار ، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة 4 سنوات


علما ان شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الإتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023


وان هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية ، وبالامكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب الى احد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي.

وتدعو الوزارة المستثمرين والمواطنين الى انتهاز العرض واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية ، 


يتبع.......

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