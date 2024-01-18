بالجرم المشهود.. الاطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في رصافة بغداد

2024-01-18 08:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بإشراف وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري وبعملية نوعية ذات عمق استخباري .. المديرية العامة لشؤون المخدرات تطيح بشبكة متاجرة بالمخدرات تتكون من (4) متهمين وتضبط بحوزتهم (4) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بالجرم المشهود في بغداد الرصافة .

ويعاهد رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات قيادةً ضباطً موظفينَ ومراتب الشعب العراقي بأنهم سيكونون خط الصد الاول للدفاع عن أمن وسلامة المجتمع وسيواصلون مكافحة المخدرات ليلاً نهاراً دون ملل دون كلل ولن يثنيهم اي شي عن ذلك .